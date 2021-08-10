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Дина Аверина призвала прекратить травлю олимпийской чемпионки Линой Ашрам
Спорт
Дина Аверина призвала прекратить травлю олимпийской чемпионки Линой Ашрам
Global Look Press  /  Cheng Min/XinHua

Москва, 10 августа. Известная российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала травлю, которую устроили ее сопернице, израильской спортсменке Линой Ашрам. Она призвала прекратить агрессию.

Представительница России на Олимпиаде в Токио завоевала серебряную медаль в финале индивидуального многоборья, передает RT. Многие зрители и эксперты уверены, что выступление Авериной буквально засудили, нечестно отдав золото израильской гимнастке Ашрам.

Спустя время после возвращения с токийских Игр российская гимнастка призналась, что столкнулась с травлей в Сети. Она призывает всех поклонников оставить ее и представительницу Израиля в покое.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо ее травить», — отметила спортсменка в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее стало известно, что привело к потере баллов во время выступления Дины Авериной в Токио. Судья Марина Николаева в эфире программы «Время покажет» прокомментировала номер россиянки на Олимпиаде-2020.

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