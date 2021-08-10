Дина Аверина призвала прекратить травлю олимпийской чемпионки Линой Ашрам

Москва, 10 августа. Известная российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала травлю, которую устроили ее сопернице, израильской спортсменке Линой Ашрам. Она призвала прекратить агрессию.

Представительница России на Олимпиаде в Токио завоевала серебряную медаль в финале индивидуального многоборья, передает RT. Многие зрители и эксперты уверены, что выступление Авериной буквально засудили, нечестно отдав золото израильской гимнастке Ашрам.

Спустя время после возвращения с токийских Игр российская гимнастка призналась, что столкнулась с травлей в Сети. Она призывает всех поклонников оставить ее и представительницу Израиля в покое.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо ее травить», — отметила спортсменка в интервью изданию «Чемпионат».

Ранее стало известно, что привело к потере баллов во время выступления Дины Авериной в Токио. Судья Марина Николаева в эфире программы «Время покажет» прокомментировала номер россиянки на Олимпиаде-2020.