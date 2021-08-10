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Пекин отозвал китайского посла из Вильнюса

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:54
Политика
Пекин отозвал китайского посла из Вильнюса
wikipedia.org  /  WhisperToMe

Пекин, 10 августа. Китайский посол был отозван из Литвы, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Решение связано с тем, что Вильнюс предоставил Тайваню право на открытие своего «представительства» в Литве, заявили в МИД Китая.

Это стало грубым нарушением принципов коммюнике о дипломатических отношениях между двумя государствами, отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Литвы предложили поощрять мигрантов за согласие вернуться на родину. Вильнюс готов выплачивать по 300 евро нелегалам, которые вернутся в свою страну.

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