Пекин отозвал китайского посла из Вильнюса

Пекин, 10 августа. Китайский посол был отозван из Литвы, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Решение связано с тем, что Вильнюс предоставил Тайваню право на открытие своего «представительства» в Литве, заявили в МИД Китая.

Это стало грубым нарушением принципов коммюнике о дипломатических отношениях между двумя государствами, отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Литвы предложили поощрять мигрантов за согласие вернуться на родину. Вильнюс готов выплачивать по 300 евро нелегалам, которые вернутся в свою страну.