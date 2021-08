Саудовская Аравия попыталась обелить свою роль в загрязнении Ближнего Востока

Эр-Рияд, 10 августа. Саудовская Аравия предприняла попытку изменить термин «выбросы углерода» на «выбросы парниковых газов» в докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК). Это было мотивировано стремлением снизить роль королевства в загрязнении воздуха, воды и почв в регионе, сообщает источник, участвовавший в обсуждении документа.

По данным ООН, 70-90% Аравийского полуострова покрыты пустынями или же находятся под угрозой опустынивания. Саудовская Аравия входит в число стран региона Ближнего Востока — Северной Африки (БВСА), которые по прогнозам пострадают от значительного повышения средней температуры воздуха и экстремальной жары до конца XXI века.

According to the UN Convention to Combat Desertification, between 70-90 percent of the Arabian Peninsula is under threat of desertificationhttps://t.co/HKnDHdG7eK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 10, 2021

Исследователи поделили БВСА на пять областей: Средиземноморье, Северная Африка, Сахара, Аравийский полуостров и Западная Центральная Азия (включая Ирак и Иран). По выводам 234 ученых, к концу столетия средняя температура в регионе вырастет на 3°C, при этом повышение на 1,5°C ожидается уже к 2040 году.

Что значат эти цифры

В докладе перечислено множество последствий жары, начиная с ее воздействия на здоровье человека. Речь идет об изменении частоты прививок от болезней, обострении дыхательных расстройств и неспособности избавить организм человека от теплового стресса в ночное время. Эксперты не оставили без внимания негативное влияние высоких температур на урожайность сельскохозяйственных культур и смертность скота, а также на проблемы с эксплуатацией зданий и транспорта.

При этом в Сахаре и Сахеле ожидается увеличение количества осадков и плювиальных наводнений, способствующих увлажнению климата. Так, в начале августа 12 тысяч жителей Судана пострадали от паводков, наблюдавшихся в 8 из 18 штатах.

Sudan washed with Nile flooding. It was claiming as the second filling of the GERD reduced 40% of water flow. The reality is GERD saved Sudan from flooding. pic.twitter.com/icvHtbyOZa — Abrham Bewket Tarekegn (@Abrham_Bewket_) August 8, 2021

Средиземноморье и Северная Африка, в свою очередь, также пострадали от водной стихии, однако для них в ближайшие десятилетия на первый план выйдут засухи и лесные пожары. Это, в свою очередь, несет прямую угрозу качеству воздуха и воды.

Наводнения ожидаются и в Иране с Ираком. Эти страны наблюдают деградацию вечной мерзлоты в горах и учащение оползней.

В настоящий момент Саудовская Аравия отдает себе отчет о наличии существенных экологических проблем, и программы их смягчения заложены в «Видении-2030» — глобальном плане по реструктуризации экономики королевства, включающем в себя переход на возобновляемые источники энергии.

#LocusElite_TopStories No.5



Saudi Arabia’s first wind farm has been connected to the grid and began producing carbon-free electricity, local media reported. @Masdar @MOEIUAEhttps://t.co/swdNddBLv5 — Locus Elite (@locuselite) August 9, 2021

В частности, борьба с опустыниванием заложена в выдвинутую наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом инициативу Saudi Green, по которой менее чем за десятилетие на территории всего Аравийского полуострова планируется высадить 40 миллиардов деревьев на 200 миллионах гектаров.