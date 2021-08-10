ФНС зафиксировала рост налоговых поступлений за первое полугодие

Москва, 10 августа. Российская служба зафиксировала положительную динамику в налоговом сборе, и соответственно, в экономическом восстановлении страны.

Поступления в бюджет Российской Федерации в период с января по июнь 2021 года составили 12,8 триллиона рублей. Такие сведения приводит ТАСС со ссылкой на слова руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова.

«Мы наблюдаем рост консолидированного бюджета более чем на 29%, что составляет, если говорить об общей сумме, то мы в этом году наблюдаем за полугодие поступления в размере 12 трлн 816 млрд рублей», — отметил он.

Егоров полагает, что главной причиной стало развитие бизнеса и коммерческих структур в стране после периода упадка в начале пандемии. О том, как ситуация может складываться дальше, рассказывал замглавы Минфина России Владимир Колычев. По его словам, темпы роста могут достигнуть 4% за текущий год. О возможной корректировке налогов в металлургическом секторе сообщило издание INFOX.