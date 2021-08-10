Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 12:32
12:31
Экономика
Владивостокская компания планирует открыть в регионе круизное судоходство
12:28
Общество
Сотрудники МЧС вывели двух человек из горящей квартиры в Новосибирске
12:27
Общество
Вечеринка в честь юбилея Барака Обамы обернулась грандиозным скандалом
12:24
Общество
Оперштаб обновил статистику по числу заражений коронавирусом в Петербурге
12:24
Общество
Вирусолог Семенов объяснил, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19
12:22
Технологии
Компания Apple запустила массовое производство MacBook Pro с новым дизайном
12:18
Общество
Новый «Отряд самоубийц» возглавил прокат в России за прошлый уикенд
12:16
Общество
Старейшее полиграфическое предприятие Владимирской области отмечает юбилей
12:16
Происшествия
Руководство больницы во Владикавказе привезли на допрос после ЧП
12:16
Происшествия
Источник ФАН не подтвердил сведения о смерти еще двух человек после ЧП во Владикавказе
Все новости

Против Жданова и Волкова возбудили новое уголовное дело

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:42
1
Происшествия
Против Жданова и Волкова возбудили новое уголовное дело
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 10 августа. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении соратников осужденного блогера Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова, сообщили в ведомстве.

Дело заведено по статье «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации», говорится на сайте СК. Решение было принято по итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СКР.

Суд признал экстремистскими организации ФБК1, ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистские организации, запрещенные в России) и общественное движение «Штабы Навального»2 (является структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признано в России экстремистским и запрещено на территории страны). Несмотря на это, в Сети появилось видео с участием Жданова и Волкова, которые объявили о продолжении противоправной деятельности и организовали сбор денежных средств.

Экс-юриста ФБК Любовь Соболь ранее признали виновной по делу о нарушении санитарных норм на незаконном митинге в Москве. В качестве наказания ей избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Против Жданова и Волкова возбудили новое уголовное дело
Леонид Волков уголовное дело ск иван жданов
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru