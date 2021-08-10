Против Жданова и Волкова возбудили новое уголовное дело

Москва, 10 августа. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении соратников осужденного блогера Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова, сообщили в ведомстве.

Дело заведено по статье «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации», говорится на сайте СК. Решение было принято по итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СКР.

Суд признал экстремистскими организации ФБК1, ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистские организации, запрещенные в России) и общественное движение «Штабы Навального»2 (является структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признано в России экстремистским и запрещено на территории страны). Несмотря на это, в Сети появилось видео с участием Жданова и Волкова, которые объявили о продолжении противоправной деятельности и организовали сбор денежных средств.

Экс-юриста ФБК Любовь Соболь ранее признали виновной по делу о нарушении санитарных норм на незаконном митинге в Москве. В качестве наказания ей избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.