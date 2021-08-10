Тата Бондарчук стала матерью в третий раз

Москва, 10 августа. Муж популярного блогера Таты Бондарчук (Мамиашвили) Филипп Фролов поделился радостным событием: жена подарила ему сына. Для Бондарчук это третий ребенок.

Фролов разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой представлена карточка с информацией о рождении малыша. Сын появился на свет 9 августа ранним утром. Рост малыша 52 сантиметра, вес 3,6 килограмма.

«Сынулькин мой, я так о тебе мечтал! Татуля моя, я даже мечтать не мог о такой жене, как ты! Ура!» — написал Фролов.

В комментариях под фотографией интернет-пользователи поздравили супружескую пару с рождением ребенка. Родителям и малышу пожелали здоровья и счастья, пишет Teleprogramma.pro.

Тата Мамиашвили семь лет была замужем за сыном режиссера Федора Бондарчука Сергеем. В браке у супругов родились две дочери. В 2019 году пара решила развестись.

В тот же год отец Сергея Бондарчука после развода с журналисткой Светланой, с которой прожил почти 30 лет, женился н актрисе Паулине Андреевой. Весной этого года у пары родился сын.