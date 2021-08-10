Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о борьбе с раком

Москва, 10 августа. Известный российский шоумен Сергей Сафронов откровенно рассказал о своем диагнозе. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» отметил, что благодаря семье он старается не впадать в уныние.

О болезни артист узнал совершенно случайно, во время очередного медосмотра. Ему диагностировали рак лимфатической системы. Врачи были поражены тем, что при таком развитии опухоли шоумен может нормально функционировать.

«Нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Врачи даже удивились: «Ты нормально дышишь?». Я ничего не замечал. Короче, это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава богу, не было и нет заражения крови… Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть размером с кулак», — рассказал Сафронов интервью для YouTube-канала певицы Валерии.

Несмотря на все испытания и тяжелый диагноз, артист старается не терять себя. По его словам, благодаря семье и близким он не впадает в уныние, а утешение находит в своей работе.