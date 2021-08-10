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Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о борьбе с раком
Общество
Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о борьбе с раком
instagram.com  /  @safronov_sergey

Москва, 10 августа. Известный российский шоумен Сергей Сафронов откровенно рассказал о своем диагнозе. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» отметил, что благодаря семье он старается не впадать в уныние.

О болезни артист узнал совершенно случайно, во время очередного медосмотра. Ему диагностировали рак лимфатической системы. Врачи были поражены тем, что при таком развитии опухоли шоумен может нормально функционировать.

«Нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Врачи даже удивились: «Ты нормально дышишь?». Я ничего не замечал. Короче, это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава богу, не было и нет заражения крови… Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть размером с кулак», — рассказал Сафронов интервью для YouTube-канала певицы Валерии.

Несмотря на все испытания и тяжелый диагноз, артист старается не терять себя. По его словам, благодаря семье и близким он не впадает в уныние, а утешение находит в своей работе.

«Стараюсь не закрываться, чтобы не загонять себя в какие-то мысли о грусти, печали и трагедии. Именно поэтому я и выбрал врача, который сказал: «Не надо тебе никуда ложиться — пришел, прокапался. Если все в порядке — ведешь свой нормальный образ жизни»», — поделился шоумен.

Ранее в своем Instagram-аккаунте Сафронов рассказал о новом этапе лечения. Артист не стесняется рассказывать о своей борьбе и честно признался, что испытывает волнение.

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Валерия здоровье сафронов
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