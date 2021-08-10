«Молодым везде у нас дорога» ― кто не знает эту фразу? Поддержку молодым людям, только вступающим во взрослую жизнь, оказывают по всему миру. Недаром праздник имеет статус международного и проходит под патронажем Организации Объединенных Наций.

Какие цели ставит перед собой и как проходит Международный день молодежи ― поговорим в этой статье.

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Поддержим будущее

Решение учредить Международный день молодежи 12 августа было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Участие организации столь высокого уровня подразумевает создание глобальных программ, направленных на поддержку молодежи в самых разных сферах: здравоохранения, образования, трудоустройства, социальной сфере.

По данным ООН, сегодня в мире насчитывается 1,8 миллиарда человек в возрасте от 15 до 24 лет, это 16% от всего населения мира. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании подчеркивает:

«Молодежь находится на переднем крае борьбы за построение лучшего будущего для всех».

Эта мысль является лейтмотивом большинства инициатив организации. Все они направлены на то, чтобы подчеркнуть важность этой части населения в глобальном мироустройстве и развитии.

Статистика, которую собирают и публикуют международные организации, к сожалению, малоутешительна. Согласно ей, каждый 10-й ребенок находится в зоне конфликта, более полумиллиарда детей живут в нищете, 30 тысяч детей умирают от голода каждый день. Задача взрослых во всем мире ― обеспечить подрастающему поколению безопасную среду, полноценное питание, качественное здравоохранение и образование.

Нельзя забывать и о том, что молодые люди в возрасте 20-25 лет ― это будущая рабочая сила и, соответственно, немаловажный вклад в мировую экономику. При этом нестабильность политических систем, военные конфликты, ограничения, которые имеют место в политической и социальной сферах, мешают молодым людям интегрироваться в мировое сообщество.

Инициативы ООН направлены на регулирование этих процессов, открытие границ, реализацию потенциала молодежи, привлечение молодых специалистов на рынки труда и социальную поддержку.

Из архива Всемирного фестиваля молодежи и студентов /

Молодежь в России

В нашей стране многие вопросы подрастающего поколения решает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). По данным организации, молодые люди от 14 до 30 лет составляют около 19% населения страны. Организация выступает партнером различных частных и общественных проектов, которые ориентированы на молодежь и поддерживают ее интересы. Цель агентства ― стать площадкой для оказания всяческого содействия в развитии и создании возможностей для молодых людей в России.

Росмолодежь ведет свою деятельность сразу в нескольких направлениях: это и предпринимательство, и социальная адаптация, и образовательные программы, и привлечение в волонтерские проекты. Отдельное направление ― поддержка молодых семей, осознанного родительства и оказание помощи в кризисных ситуациях.

Одной из последних инициатив организации стал Международный молодежный форум российских соотечественников, которые проживают за рубежом. Он проводился в конце июля ― начале августа. В форуме приняли участие 60 студентов из разных вузов России, а кроме того, около 100 представителей различных молодежных организаций в возрасте от 18 до 40 лет. Обширная программа форума включала в себя несколько направлений: деловое, культурное, досуговое. Мероприятия прошли в Москве, Волгограде и Самаре.

Повестка на сегодня

В 2021 году Международный день молодежи будет посвящен очень важной теме ― «Преобразование продовольственных систем: Молодежные инновации для здоровья людей и планеты». Цель праздника ― подчеркнуть, что достичь успеха на глобальном уровне невозможно без серьезного участия молодежи.

Большое внимание в этом году, несомненно, будет уделено борьбе с COVID-19. Не секрет, что в разгар пандемии во многих странах, в том числе в России, власти привлекали студентов-медиков и просто молодых волонтеров для борьбы со страшным заболеванием. Врачи и медсестры в стационарах и службах спасения работали день и ночь в тяжелейших условиях. И помощь будущих медиков, уже обладающих какими-то знаниями и осознающими всю серьезность ситуации, а также молодых людей из разных сфер, готовых помогать медперсоналу, была поистине бесценной.

Несмотря на то, что в России есть национальный молодежный день, который отмечается 27 июня, игнорировать международный праздник было бы неправильно. Это отличный повод заявить о проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди каждый день, и предложить варианты их решения; признать, что совместный успех будет ярче, если мы сможем опереться на новое поколение и поддержать молодых людей на старте их взрослой жизни и карьеры.