Очевидцы опубликовали кадры с военных учений «Запад-2021» в Выборге

Выборгский порт стал локацией для проведения военных маневров в рамках учений Министерства обороны «Запад-2021». На снятых очевидцами кадрах видно, как в городе развернулось взаимодействие морских, воздушных и артиллерийских сил.

На улицу Южный Вал прибыли военные, медики, пожарные и специализированная техника. На территории населенного пункта уже летают боевые вертолеты, ходят танки и морские суда. Администрация района ранее ограничила движение гражданского транспорта для обеспечения безопасности жителей.

Очевидцы смогли понаблюдать за ходом учений. Зрители комментировали тактику военнослужащих и появление новой техники.

Напомним, что учения «Запад-2021» проходят в рамках сотрудничества России и Белоруссии. Они развернутся в различных локациях и продлятся до 16 августа.