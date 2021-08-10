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Современную версию суперкара Countach выпустит марка Lamborghini
Экономика
Современную версию суперкара Countach выпустит марка Lamborghini
pixabay.com  /  PD

Рим, 10 августа. Тизер нового суперкара, который станет современной версией знаменитой модели Countach, представила в социальной сети Facebook компания Lamborghini.

По неподтвержденным данным, возрожденный автомобиль будет создан на базе модели Sian 2019 года. Она в свое время стала первым серийным гибридом итальянской марки. В силовую установку войдут мотор V12 объемом 6,5 литра и мощностью 785 лошадиных сил, а также 34-сильный электрический двигатель, объединенный с трансмиссией.

Автомобиль благодаря электроустановке может двигаться на малых скоростях без потребления горючего — во время парковки или езды задним ходом. Более точные характеристики о новинке пока не озвучены.

В компании ранее отметили, что к 2024 году все модели получат электрические модификации. Данная мера осуществляется в рамках планов по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Несколько новых автомобилей планирует презентовать в рамках IAA Mobility немецкий производитель Daimler. Ожидается, что мероприятие состоится 5 сентября 2021 года. Сообщалось, что будут представлены электрифицированный кроссовер Mercedes-Benz EQB и бронированный Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic.

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lamborghini суперкар Countach
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