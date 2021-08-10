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Прокуратура организовала проверку после гибели школьницы в ДТП под Хабаровском

  /   Обновлено: 10 августа 2021 12:06
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после гибели школьницы в ДТП под Хабаровском
wikimedia.org  /  Roulex 45

Хабаровск, 10 августа. Прокуратура Нанайского района начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего в ДТП с двумя иномарками.

По уточненным данным, все произошло утром во вторник, 10 августа, на 262-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре в Нанайском районе. Мужчина за рулем Toyota Aqua допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru Forester.

Жертвой дорожного происшествия стала 14-летняя девочка-пассажирка Subaru. Водитель и еще двое несовершеннолетних пассажиров этого же автомобиля были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, виновник аварии уснул за рулем.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе под Ростовом-на-Дону, жертвами которого стали четыре человека.

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