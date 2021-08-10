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Уроженцы Грузии и Армении устроили дуэль на пистолетах под Балашихой
Происшествия
Уроженцы Грузии и Армении устроили дуэль на пистолетах под Балашихой
pixabay.com  / 

Московская область, 10 августа. Силовики пытаются разобраться в конфликте между уроженцем Грузии и гражданином Армении. Как стало известно ФАН, мужчины устроили перестрелку в лесном массиве в Балашихе.

В дежурную часть полиции 8 августа поступил звонок от граждан. Они сообщили, что в микрорайоне 1 Мая идет перестрелка, причем один из участников конфликта лежит в траве без движения. На место предполагаемого преступления выехал наряд патрульно-постовой службы, но участников конфликта не застал. К работе приступила оперативно-следственная группа.

«Криминалисты на земле нашли 12 гильз, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Следователи также изъяли черную мужскую куртку, на которой были видны следы вещества бурого цвета. Как мы предполагаем, это кровь одного из пострадавших».

Через час после происшествия в одну из больниц Москвы самостоятельно обратился 51-летний уроженец Грузии, зарегистрированный в столице по улице Никитской. Медицинские работники диагностировали у него огнестрельное ранение грудной клетки и приняли решение провести операцию.

Второй участник конфликта — 22-летний гражданин Армении, зарегистрированный в селе Селезни Тамбовской области, — обратился за медицинской помощью в 00:30 9 августа. У него диагностировали пулевое ранение ноги и повреждение детородного органа.

«Пока мы не смогли выяснить причину конфликта. Оба пострадавших не дают показания. Они ссылаются на то, что после проведенных хирургических вмешательств они плохо соображают и им тяжело вести беседу», — пояснил источник.

Стражи порядка по факту перестрелки возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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уголовное дело перестрелка балашиха огнестрельное ранение
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