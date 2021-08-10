«Барселона» не оставляет попыток продлить контракт с Месси

Барселона, 10 августа. Испанская «Барселона» предприняла очередную попытку продлить соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает таблоид La Porteria.

По данным источника испанского издания, каталонцы решили попробовать провести новые переговоры с одним из лучших игроков за всю историю мирового футбола. Генеральный менеджер «Барселоны» Ферран Ревертер уже связался с самим Месси и его окружением. О ходе переговоров между сторонами пока не сообщается.

Лионель Месси является воспитанником испанской «Барселоны». Форвард провел в составе сине-гранатовых 18 сезонов, в которых сыграл за «блауграну» 778 матчей и забил 672 гола в ворота соперников. Руководители испанского гранда еще пару недель назад договорились с Месси по продлению контракта, однако глава Ла Лиги Хавьер Тебас заблокировал сделку в связи с большим количеством долгов «Барселоны». Форвард был готов пойти на двукратное уменьшение заработной платы и подписать новое соглашение, которое было бы рассчитано до 30 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что Лионель Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ. Информацию подтвердил авторитетный итальянский спортивный журналист Николо Скира.