В России заразились коронавирусом еще 21 378 человек

Москва, 10 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 378 человек в 85 регионах России за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Клинические признаки вируса отсутствовали у 7,2%. Зарегистрировано 792 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 729 пациентов.

Врач-кардиолог Филипп Копылов ранее назвал симптомы, которые указывают на развитие посткоронавирусного синдрома. Среди них астения и дыхательная недостаточность.