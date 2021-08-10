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В России заразились коронавирусом еще 21 378 человек

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:22
Общество
В России заразились коронавирусом еще 21 378 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 10 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 378 человек в 85 регионах России за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Клинические признаки вируса отсутствовали у 7,2%. Зарегистрировано 792 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 729 пациентов.

Врач-кардиолог Филипп Копылов ранее назвал симптомы, которые указывают на развитие посткоронавирусного синдрома. Среди них астения и дыхательная недостаточность.

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