Эфир: Как старт продаж путевок в Египет повлияет на российскую туриндустрию

Во вторник, 10 августа, с 13:45 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой представители туриндустрии объясняют, как возобновление чартеров в Шарм-эш-Шейх и Хургаду отразится на загруженности российских курортов.

Россия возобновила чартерные рейсы в Египет спустя почти шесть лет после трагедии над Синаем. Российские самолеты с распростертыми объятиями встречают в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Египетские власти все это время ждали возобновления прямого авиасообщения с курортными городами страны и теперь надеются восстановить поток в 13 миллионов туристов из России.

Насколько востребовано это направление у граждан нашей страны?

Как поменялись цены на курортах Красного моря?

Готовы ли египетские отели спустя годы простоя достойно принять туристов из России?

Нужна ли россиянам виза?

Признает ли африканская страна российские вакцины?

Как возобновление прямого авиасообщения с курортами Египта повлияет на туристический рынок России?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает общественный омбудсмен по индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.