Американский бизнес сворачивает сделки с «Беларуськалием»

Минск, 10 августа. Эффект секторальных санкций Соединенных Штатов распространился на «Беларуськалий», однако не затронул монопольного калийного трейдера БКК.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло 21 юридическое лицо и 23 частных лица в санкционный список. Под ограничения попал крупнейший производитель удобрений в стране — госпредприятие «Беларуськалий». Об этом сообщает РБК.

Администрация американского президента считает, что компания является «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко». Минфин США выпустил лицензию, которая предписывает компаниям прекратить любые экономические связи с предприятием и его дочерними компаниями.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее продемонстрировал готовность к подобному развитию событий. Он заранее объявил, что страна выдержит санкционное давление и продолжит выполнять свои кредитные обязательства перед партнерами.