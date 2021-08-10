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Политика
Эфир: Ожидать ли России провокаций со стороны Прибалтики из-за учений «Запад-2021»
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Учения России и Белоруссии: почему Прибалтика вновь кричит о «российской угрозе»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:53
Политика
Учения России и Белоруссии: почему Прибалтика вновь кричит о «российской угрозе»
mil.ru  / 

Совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Как только об этом появилась информация, латвийские политики в очередной раз заговорили о «подготовке к вторжению» на территорию членов НАТО. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью газете Financial Times заявил, что наплыв мигрантов, прибывающих в Литву с территории Белоруссии, и предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2021» повышают вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Прибалтики и Польше. Он также сказал, что в Польше, Эстонии, Латвии и Литве в момент учений будет увеличено количество войск Альянса, что повышает вероятность возникновения инцидентов. Однако министр не думает, что они могут перерасти в боевые действия.

В рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, журналисты и эксперты обсудят российско-белорусские учения. А также ответят на вопросы: ждать ли РФ и Белоруссии провокаций со стороны Прибалтики, как миграционный кризис на территории Белоруссии и Европейского Союза может повлиять на ход учений.

На связь с пресс-центром Медиагруппы «Патриот» выйдет президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Эфир состоится во вторник, 10 августа, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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