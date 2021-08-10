Учения России и Белоруссии: почему Прибалтика вновь кричит о «российской угрозе»

Совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Как только об этом появилась информация, латвийские политики в очередной раз заговорили о «подготовке к вторжению» на территорию членов НАТО. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью газете Financial Times заявил, что наплыв мигрантов, прибывающих в Литву с территории Белоруссии, и предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2021» повышают вероятность столкновения российских военных с силами НАТО в странах Прибалтики и Польше. Он также сказал, что в Польше, Эстонии, Латвии и Литве в момент учений будет увеличено количество войск Альянса, что повышает вероятность возникновения инцидентов. Однако министр не думает, что они могут перерасти в боевые действия.

В рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, журналисты и эксперты обсудят российско-белорусские учения. А также ответят на вопросы: ждать ли РФ и Белоруссии провокаций со стороны Прибалтики, как миграционный кризис на территории Белоруссии и Европейского Союза может повлиять на ход учений.

На связь с пресс-центром Медиагруппы «Патриот» выйдет президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Эфир состоится во вторник, 10 августа, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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