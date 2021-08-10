Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 12:30
12:28
Общество
Сотрудники МЧС вывели двух человек из горящей квартиры в Новосибирске
12:27
Общество
Вечеринка в честь юбилея Барака Обамы обернулась грандиозным скандалом
12:24
Общество
Оперштаб обновил статистику по числу заражений коронавирусом в Петербурге
12:24
Общество
Вирусолог Семенов объяснил, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19
12:22
Технологии
Компания Apple запустила массовое производство MacBook Pro с новым дизайном
12:18
Общество
Новый «Отряд самоубийц» возглавил прокат в России за прошлый уикенд
12:16
Общество
Старейшее полиграфическое предприятие Владимирской области отмечает юбилей
12:16
Происшествия
Руководство больницы во Владикавказе привезли на допрос после ЧП
12:16
Происшествия
Источник ФАН не подтвердил сведения о смерти еще двух человек после ЧП во Владикавказе
12:11
Политика
Эфир: Ожидать ли России провокаций со стороны Прибалтики из-за учений «Запад-2021»
Все новости

Врач Прокин объяснил, как избежать ротавирусной инфекции в отпуске

  /   Обновлено: 10 августа 2021 11:06
Общество
Врач Прокин объяснил, как избежать ротавирусной инфекции в отпуске
pexels.com  /  Jonas Ferlin

Москва, 10 августа. Российский врач-терапевт Павел Прокин рассказал, как не подхватить ротавирусную инфекцию во время отпуска и как бороться с болезнью.

По его словам, заражение может произойти через загрязненную воду, немытые руки или поверхности. Кроме того, возможна воздушно-капельная передача при близком контакте.

«Вирус весьма устойчив во внешней среде. Поэтому может сохраняться в воде (в море или в бассейнах) в количестве, достаточном для заражения. Особенно подвержены заражению дети», — предупредил Прокин в беседе с «МИР24».

Чтобы избежать ротавируса, нужно как можно чаще мыть руки, а также овощи и фрукты. Детей для профилактики тяжелой формы заболевания лучше всего вакцинировать.

Популярным заблуждением является мнение, что морская вода убивает любые бактерии. Однако это не так, заявила ранее специалист Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Прокин объяснил, как избежать ротавирусной инфекции в отпуске
отпуск инфекция ротавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru