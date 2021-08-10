Врач Прокин объяснил, как избежать ротавирусной инфекции в отпуске

Москва, 10 августа. Российский врач-терапевт Павел Прокин рассказал, как не подхватить ротавирусную инфекцию во время отпуска и как бороться с болезнью.

По его словам, заражение может произойти через загрязненную воду, немытые руки или поверхности. Кроме того, возможна воздушно-капельная передача при близком контакте.

«Вирус весьма устойчив во внешней среде. Поэтому может сохраняться в воде (в море или в бассейнах) в количестве, достаточном для заражения. Особенно подвержены заражению дети», — предупредил Прокин в беседе с «МИР24».