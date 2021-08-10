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Пять поз во время сна могут раскрыть характер человека
Общество
Пять поз во время сна могут раскрыть характер человека
pixabay.com

Москва, 10 августа. Поза, в которой человек предпочитает спать, может помочь узнать больше о его характере и поведении во время бодрствования.

Если любимое положение во время сна — на животе, то можно сделать вывод о замкнутости человека. Ему характерно целенаправленно ограничивать круг своего общения, допуская в него только тех, в ком он точно уверен.

Людям, спящим как «солдатики», обычно свойственно с трудом принимать решения. Но несмотря на это, они привыкли придерживаться только своей точки зрения. Зачастую они делают лишь то, чего хотят сами. При этом их редко интересуют новые знакомства, поскольку они не нуждаются в большом количестве друзей.

Те, кто предпочитает спать на боку, отличаются уникальной коммуникабельностью. За счет общительности у них много друзей и знакомых, а их телефоны, как правило, разрываются от звонков и сообщений.

Человек, отдыхающий в позе звездочки или короля, обычно излучает уверенность в себе и своих силах. Ему проще пойти на риск, подписаться на участие в новом бизнесе или задумать крупную покупку.

Поза цапли, когда люди сгибают в колене одну ногу, может указывать на непредсказуемость характера. Например, еще вчера человек хотел провести выходные в домашней обстановке, а уже на следующий день он вдруг решается поехать на пикник.

Сомнолог Софья Черкасова ранее предупредила об опасности регулярного недосыпания. По словам специалиста, в этом случае вырастает риск развития аутоиммунных и аллергических заболеваний.

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