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Растет как на дрожжах: к Саратову присоединили четыре муниципальных образования
Общество
Растет как на дрожжах: к Саратову присоединили четыре муниципальных образования
wikipedia.org  /  ИринаЯ / CC BY-SA 4.0

Саратов, 10 августа. В администрации Волжского района прошли публичные слушания о присоединении к Саратову четырех муниципальных образований. К столице области присоединятся 25 населенных пунктов, где проживают около 17 тысяч человек. 

Все участники слушаний проголосовали за присоединение к Саратову новых районов. Депутаты пообещали, что жители присоединяемых населенных пунктов сохранят льготы, положенные тем, кто проживает в сельской местности.  

«Конечно, сначала мы опасались присоединения. Потому что сейчас мы, к примеру, платим за свет намного меньше, чем жители города. Будем надеяться, что городские власти сдержат свое обещание. Потому что в присоединении, на самом деле, есть и плюсы. Да и город растет, как на дрожжах, рано или поздно пришлось бы войти в состав Саратова», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Усть-Курдюма Дарья П.

Ранее стало известно, чем заразились дети в саратовском детском лагере. Виновные пока не названы.

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