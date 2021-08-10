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Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
Политика
Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Сергей Гагарин

Минск, 10 августа. Ассоциация гимнастики Белоруссии опубликовала заявление, в котором объяснила провокационный пост о России в Facebook.

Как указывается в заявлении ассоциации, аккаунт взломали, после чего от неизвестного лица был опубликован комментарий о выступлении сборной России на Олимпиаде в Токио.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики», — говорится в заявлении.

Организация извинилась за некорректные комментарии и добавила, что сейчас ведутся работы по увеличению надежности страницы, пишет НСН.

Ранее на странице организации появился резкий комментарий, где российские спортсмены назывались «псевдоликими», которым стоит «снять корону».

Днем ранее Олимпийский комитет России обратился во все возможные инстанции с протестом по поводу беспрецедентного судейства на турнире по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и сейчас ждет ответа. Однако специалисты в области спортивного права уверены, что для самих спортсменок это ничего не изменит в любом случае.

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россия белоруссия гимнастика
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