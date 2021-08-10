Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области

Кемерово, 10 августа. Юргинская межрайонная прокуратура организовала проверку законности реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе.

Объектом проверки стала строительная компания, осуществляющая возведение многоквартирного жилого дома в поселке железнодорожной станции Юрга 2-я. Объект предназначается для льготных категорий граждан, в том числе переселенных из аварийного жилья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.