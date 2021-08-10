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Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
Происшествия
Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Кемерово, 10 августа. Юргинская межрайонная прокуратура организовала проверку законности реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе.

Объектом проверки стала строительная компания, осуществляющая возведение многоквартирного жилого дома в поселке железнодорожной станции Юрга 2-я. Объект предназначается для льготных категорий граждан, в том числе переселенных из аварийного жилья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

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прокуратура кемеровская область строительство юрга нарушение законодательства
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