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Вишневый сок может улучшить качество сна
Общество
Вишневый сок может улучшить качество сна
pixabay.com

Вашингтон, 10 августа. Вишня — вкусная и полезная для здоровья человека ягода. Она улучшает качество сна и регулирует уровень холестерина в крови, считают врачи.

Регулярное употребление вишневого сока может поспособствовать улучшению качества ночного сна. Об этом сообщает издание Eat This Not That! со ссылкой на рекомендации американского врача-диетолога Холли Кламер.

Как утверждает медицинский специалист, полезные свойства напитка связаны с его химическим составом. В частности, в данной ягоде содержится мелатонин — гормон, отвечающий за регулирование циклов сна и бодрствования. Кламер ссылается на данные научных исследований, в ходе которых испытуемым предлагалось пить вишневый сок. Ученые заметили, что через семь дней после начала эксперимента они стали лучше спать. В том случае, если употребление сока доставляет дискомфорт, врач советует есть свежую вишню.

Богатый витаминно-минеральный состав вишни также помогает регулировать уровень холестерина в крови. Мелатонин не только способствует улучшению сна, но и отвечает за нормальное функционирование эндокринной системы.

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