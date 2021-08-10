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Политтехнолог Август оценила данные Беглова по введению нового жилья в Петербурге
Общество
Политтехнолог Август оценила данные Беглова по введению нового жилья в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Политтехнолог Алена Август считает, что активизация жилищного строительства в Санкт-Петербурге при губернаторе Александре Беглове позволит решить «квартирный вопрос» многим петербуржцам, которые давно мечтают о собственных квадратных метрах.

Ранее Беглов в эфире «Радио России» рассказал, что в 2021 году в Северной столице было введено в строй 1,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 70% больше, чем в прошлом году.

«Город рассчитывает перевыполнить намеченные планы, — подчеркнул губернатор, — Строительство — важнейший показатель самочувствия экономики. Если люди покупают квартиры, значит, у них есть хорошая работа и стабильная зарплата».

Нынешние показатели возведения в городе жилья — серьезный задел на будущее, подчеркивает политтехнолог Алена Август.

«Если строительная отрасль на взлете — это всегда радует», — так эксперт оценила данные из доклада Беглова.

Политтехнолог Август оценила данные Беглова по введению нового жилья в Петербурге
Невские Новости  / Елена Тихановская

«Активизация строительства — это рабочие места, это деньги, которые крутятся в экономике, — продолжила Август в беседе с ФАН. — Думаю, возведение в Петербурге более 1,5 миллиона квадратных метров жилья — это замечательно, это повлияет на уровень цен, будет способствовать их снижению. Я сама в этом заинтересована — мой сын живет в Питере, пока еще не в собственной квартире».

В то же время эксперт считает, что лучше сравнивать показатели нынешнего года не с 2020-м, когда строительство в обеих столицах почти замерло из-за коронавирусных ограничений, а опираться на динамику в течение нескольких последних лет. По ее словам, 2020-й был тяжелым. Очень хорошо, что наша экономика начала восстанавливаться, подчеркнула она.

«Но в любом случае — 1,6 миллиона квадратных метров жилья — это отличная новость. Как говорится, больше домов хороших и разных! И по доступной цене!» — резюмировала Алена Август.

В своем отчете перед петербуржцами Александр Беглов отметил, что новое жилье в городе строится параллельно с возведением социальных объектов. Таких объектов ежегодно сдается около 60. В 2021 году будет введено 63 социальных объекта, в том числе 17 учреждений здравоохранения, 27 детских садов, 11 школ, рассказал он.

«53 объекта будут построены с нуля, еще 10 — реконструированы», — добавил Беглов.

Губернатор напомнил, что в Северной столице действует особый петербургский стандарт при строительстве детских учреждений: в городе новые школы и детские сады изначально проектируются и строятся с бассейнами, чтобы дети не только росли здоровыми и закаленными, но и как можно раньше научились плавать.

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Все новости / Общество / Политтехнолог Август оценила данные Беглова по введению нового жилья в Петербурге
петербург беглов алена август строительство жилья
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