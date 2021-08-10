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Спорт
«Лейпциг» заинтересовался футболистом «Динамо» Захаряном
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«Лейпциг» заинтересовался футболистом «Динамо» Захаряном

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:42
Спорт
«Лейпциг» заинтересовался футболистом «Динамо» Захаряном
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Лейпциг, 10 августа. Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в немецком «РБ Лейпциг». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 млн евро.

Руководители клуба из Германии в восторге от игры молодого российского футболиста и готовы активировать опцию выкупа. Любая команда может приобрести Захаряна за 15 млн евро, однако на данный момент трансфер полузащитника маловероятен, сообщает «Спорт-Экспресс».

Арсен Захарян родился 26 мая 2003 года в Самаре. В 2017 году молодой игрок переехал в Москву и начал выступать за молодежную команду «Динамо». Окончательно закрепился в основном составе бело-голубых Захарян весной 2021 года. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц использовал полузащитника в центре поля, а также в нападении. Захарян в текущем сезоне Российской премьер-лиги провел три матча, в которых забил один мяч и записал на свой счет голевую.передачу. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала transfermarkt.de, оценивается в 4 млн евро.

Ранее стало известно, что бывший форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ. Об этом сообщил авторитетный итальянский спортивный журналист Николо Скира.

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