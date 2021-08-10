«Он не монстр»: Чурикова заступилась за Меньшикова после скандала в театре

Москва, 10 августа. Известная советская и российская актриса Инна Чурикова прокомментировала происходящее в Театре Ермоловой. Она попыталась оправдать его худрука Олега Меньшикова.

Скандальные увольнения в столичном театре уже не первую неделю волнуют общественность. Некоторое время назад стало известно, что 18 артистов из труппы получили уведомления о скором увольнении. Согласно информации руководства, причиной увольнения стала оптимизация ресурсов на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Актриса Инна Чурикова считает, что с подобным положением во время пандемии столкнулись почти все крупные театры, однако никто из них не решает вопрос таким радикальным способом.

«Что касается оптимизации ресурсов на фоне пандемии, то могу сказать, что в Ленкоме и в Театре Вахтангова никого не увольняют. Хотя положение везде одинаковое. Если зритель не ходит в театр, то это прежде всего предупреждение режиссерам», — отметила артистка в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Она отметила, что не верит в подобную жесткосердечность Меньшикова, с которым лично знакома уже много лет. Кроме того, звезда фильма «Начало» считает несправедливым увольнение актеров старше 40 лет, поскольку с возрастом талант не исчезает. Чурикова уверена, что актер не мог намеренно уволить всю «старую гвардию», сообщает сайт 360tv.ru.

«Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать. Не думаю, что талант исчезает с возрастом. Иногда пожилой человек моложе молодого», — отметила 77-летняя артистка.

Ранее актриса Наталья Селезнева высказалась о действиях художественного руководителя Театра Ермоловой. Она рассказала, кого именно Меньшиков уволил из театра.