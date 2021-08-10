Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 11:00
10:58
Общество
Губернатор Петербурга заявил о расширении сети прививочных пунктов
10:56
Общество
Владимир Путин учредил награды для деятелей искусства
10:55
Политика
Актер Селин поддержал Буланову в борьбе за надбавки для пенсионеров
10:55
Армия
Российские военные в Таджикистане получили новое оружие на фоне эскалации в Афганистане
10:50
Происшествия
Мужчина угрожал устроить взрыв при ограблении банка в Артеме
10:49
Политика
Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
10:46
Происшествия
Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
10:45
Общество
Вишневый сок может улучшить качество сна
10:45
Россия
В Прикамье появится собственная «Цифровая долина», ФАН узнал подробности
10:42
Спорт
«Лейпциг» заинтересовался футболистом «Динамо» Захаряном
Все новости

«Он не монстр»: Чурикова заступилась за Меньшикова после скандала в театре
Общество
«Он не монстр»: Чурикова заступилась за Меньшикова после скандала в театре
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 10 августа. Известная советская и российская актриса Инна Чурикова прокомментировала происходящее в Театре Ермоловой. Она попыталась оправдать его худрука Олега Меньшикова.

Скандальные увольнения в столичном театре уже не первую неделю волнуют общественность. Некоторое время назад стало известно, что 18 артистов из труппы получили уведомления о скором увольнении. Согласно информации руководства, причиной увольнения стала оптимизация ресурсов на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Актриса Инна Чурикова считает, что с подобным положением во время пандемии столкнулись почти все крупные театры, однако никто из них не решает вопрос таким радикальным способом.

«Что касается оптимизации ресурсов на фоне пандемии, то могу сказать, что в Ленкоме и в Театре Вахтангова никого не увольняют. Хотя положение везде одинаковое. Если зритель не ходит в театр, то это прежде всего предупреждение режиссерам», — отметила артистка в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Она отметила, что не верит в подобную жесткосердечность Меньшикова, с которым лично знакома уже много лет. Кроме того, звезда фильма «Начало» считает несправедливым увольнение актеров старше 40 лет, поскольку с возрастом талант не исчезает. Чурикова уверена, что актер не мог намеренно уволить всю «старую гвардию», сообщает сайт 360tv.ru.

«Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать. Не думаю, что талант исчезает с возрастом. Иногда пожилой человек моложе молодого», — отметила 77-летняя артистка.

Ранее актриса Наталья Селезнева высказалась о действиях художественного руководителя Театра Ермоловой. Она рассказала, кого именно Меньшиков уволил из театра.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Он не монстр»: Чурикова заступилась за Меньшикова после скандала в театре
чурикова меньшиков театр ермоловой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru