Отдых в Египте: как изменится туристический рынок, обсудят в пресс-центре «Патриот»

Спустя почти шесть лет Россия возобновила чартерные рейсы с Египтом. Российские самолеты с распростертыми объятиями встречают в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Египетские власти все это время ждали возобновления прямого авиасообщения с курортными городами страны и теперь надеются восстановить поток в 13 миллионов туристов из России.

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» представитель туриндустрии расскажет, как возобновление прямого авиасообщения с курортами Египта повлияет на туристический рынок России. Насколько востребовано это направление у граждан нашей страны? Как поменялись цены на курортах Красного моря? Готовы ли египетские отели спустя годы простоя достойно принять туристов из России? Кроме того, эксперт расскажет о правилах посещения Египта: как оформить визу, требуются ли ПЦР-тесты, признает ли африканская страна российские вакцины.

Гостем студии станет общественный омбудсмен по индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, член Правления Ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

Пресс-конференция состоится во вторник, 10 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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