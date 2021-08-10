Задержанный по делу об убийстве камчатский депутат принял жертву за медведя

Петропавловск-Камчатский, 10 августа. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что убил молодого человека, приняв его за медведя.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, парламентарию доложили, что в районе одной из свалок бродит медведь. Тогда он взял ружье и решил отогнать дикого зверя. После выстрела он увидел, что на свалке лежит тело человека. В отношении Редькина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство»), однако не исключено, что ее переквалифицируют в другую статью.

«Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — отмечается в сообщении СК РФ.

Согласно материалам дела, вечером, 2 августа, в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района был застрелен местный житель. Несмотря на старания медиков, спасти 30-летнего мужчину не удалось.

Ранее сообщалось, что депутата Игоря Редькина задержали по уголовному делу об убийстве.