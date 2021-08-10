Заседание с выступлением подсудимых по делу «Зимней вишни» перенесли на конец августа

Кемерово, 10 августа. Очередное судебное заседание по первому уголовному делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово перенесли на конец августа.

В рамках судебного процесса фигуранты уголовного дела должны были выступить с последним словом. Заседание состоится в конце лета. Причина переноса слушания по делу о пожаре в «Зимней вишне», где погибли дети, не уточняется.

В конце июля в столице Кузбасса состоялся суд над экс-директором сгоревшего ТРК Надеждой Судденок. В рамках последнего слова она обратилась к семьям погибших и пострадавших горожан во время пожара. Подсудимая попросила у всех прощения. Женщина также извинилась перед сотрудниками, которые из-за произошедшей трагедии потеряли работу.

Пожар в кемеровской «Зимней вишне» начался во второй половине дня 25 марта 2018 года. В момент происшествия в кинотеатре показывали детский анимационный фильм, зрителями которого стали подростки, их родители и учителя. В результате происшествия погибли 60 человек.