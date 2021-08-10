Британские ученые назвали восемь способов справиться с сонливостью

Лондон, 10 августа. Восемь способов побороть сонливость и не навредить здоровью назвали исследователи из Оксфордского университета в Великобритании.

Если нужно работать всю ночь, на помощь придет яркий свет. Можно включить на максимум все лампы и люстры в квартире. Помещение должно быть прохладным, так как духота и жара приводят к ощущению усталости. Можно открыть окна или включить кондиционер. Также помогут физические нагрузки. Их следует повторять с промежутком в 20–30 минут.

Ученые порекомендовали выпить кофе, а затем лечь спать на 15 минут. Техника позволит взбодриться. Можно сидеть на жестком стуле. Дискомфорт поможет справиться с сонливостью. На фоне следует включить энергичную или раздражающую музыку. Периодически нужно умывать холодной водой лицо, запястья и шею. Кроме того, в противостоянии сну поможет ароматерапия. Можно использовать масла эвкалипта, мяты, розмарина.

Стресс и тревога являются главными противниками сна. Об этом ранее предупредил врач-сомнолог Павел Кудинов.

Диетолог из США Саманта Кэссетти до этого назвала продукт, который способствует крепкому сну. Им оказался грецкий орех, сообщает spbdnevnik.ru.