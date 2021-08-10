Патриотизм не в моде: Киев придумал новый способ пополнения рядов ВСУ

Министерство обороны Украины приступило к реализации очередной программы повышения престижа службы в армии. На сей раз, чтобы привлечь в вооруженные силы страны максимальное число боеспособных граждан, киевские власти гарантируют будущим контрактникам запредельное жалование, стажировку в США и ЕС, а также дополнительные социальные льготы. Упомянутая программа пришла на смену проекту «Будь патриотом — защити Родину», фактически провалившемуся из-за нежелания молодых украинцев отправляться в зону боевых действий в Донбассе или служить в глухой периферии. Насколько эффективным оказалось и еще окажется нынешнее нововведение, выяснял корреспондент ФАН.

Об этой истории проправительственные украинские СМИ предпочитают умалчивать: несколько дней назад в одной из гостиниц Ивано-Франковска был обнаружен мертвым 30-летний младший сержант ВСУ. Смерть наступила в результате алкогольной интоксикации: имеющий серьезные проблемы с сердцем военнослужащий практически в одиночку выпил около литра водки. Впрочем, экспертов удивило не количество употребленного спиртного.

«У этого [военного] было сердце восьмидесятилетнего старика, — констатировал патологоанатом. — Как он вообще мог служить в армии с такими показателями по здоровью?»

Мог, утверждают независимые аналитики.

«Сегодня для того, чтобы выполнить план по комплектации воинских подразделений, многие сотрудники военкоматов на местах попросту закрывают глаза на физическое состояние потенциальных «защитников родины», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский социолог Борис Лищук. — Украинских мужчин и даже женщин, доведенных до отчаяния безработицей и неустроенностью быта, в буквальном смысле этого слова завлекают в армию обещаниями богатой жизни. Например, солдаты и сержанты, подписавшие контракт с ВСУ, могут рассчитывать на зарплаты в 10 000–12 000 гривен (27 000–32 000 рублей), а для лиц, прослуживших несколько лет, предусмотрены специальные надбавки и регулярные премии».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По словам Лищука, на этом фоне украинцам, средний доход которых в регионах не превышает 6 тысяч гривен, «такие посулы кажутся обещанием манны небесной».

Похоже, это действительно так. В доверительной беседе с корреспондентом ФАН житель Киевской области Кирилл С. заявил, что намерен отправиться в армию от безысходности.

«Я уже два года как безработный, на бирже труда мне давно перестали платить даже минимум, — пожаловался он. — Живу с матерью — пенсионеркой, она получает копейки. Пойду в ВСУ. Если они не соврут, заработаю не только на пропитание, но и на машину, и даже квартиру».

Молодой человек не исключает, что рекламная акция минобороны может не соответствовать действительности, но другого выхода у него нет. При этом у Кирилла было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы.

Любопытно, что в данный момент на место в строю зачастую претендуют и люди с куда более серьезными болезнями. К примеру, в Черниговской области контракт с вооруженными силами подписал мужчина, страдающий эпилепсией, а в Харькове обладателем камуфляжной формы с нашивками ВСУ на законных основаниях стал юноша с легкой формой дебильности.

«Мы, конечно, проводим тщательный отбор претендентов, однако иногда случаются недоработки, — признается добровольный помощник руководителя одного из райвоенкоматов Киева. — Зато теперь мы можем говорить о стабильном росте численности нашей армии. Ведь это прекрасно — считаться защитником территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом получать неплохие деньги».

Далее помощник руководителя, тяжело вздохнув, изрек:

«Ведь патриотизм-то [у нас] нынче не в моде».

Как бы там ни было, украинский президент Владимир Зеленский в своем недавнем интервью местным журналистам выразил надежду на скорейшие изменения в ВСУ. Дескать, со вступлением в свои должности новых командующих подразделениями армии вырастет не только престиж вооруженных сил, но обороноспособность Украины в целом. О методах достижения такой цели глава государства предпочел умолчать.