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Бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии задержали по делу о растрате
Происшествия
Бывших высокопоставленных чиновников Северной Осетии задержали по делу о растрате
wikipedia.org  /  CC BY-SA 4.0

Владикавказ, 10 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывших главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева, главу минтуризма Алана Диамбекова и гендиректора «ОЗАТЭ» Аиду Габараеву.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, задержание бывших осетинских чиновников связано с возбужденным ранее уголовным делом о растрате.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО «ОЗАТЭ» Аида Габараева», — заявила Петренко.

Она уточнила, что в настоящий момент правоохранители находятся в местах их жительства, где проводят обыски. Подробности дела Петренко сообщать не стала.

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задержание чиновники северная осетия
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