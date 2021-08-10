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Солдаты Южного военного округа доставят кислород в больницу Владикавказа

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:40
Армия
Солдаты Южного военного округа доставят кислород в больницу Владикавказа
mil.ru  /  Минобороны России

Ростов-на-Дону, 10 августа. Подразделения Южного военного округа доставят медицинский кислород в больницу Владикавказа, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Колонна специальной техники уже выдвинулась из Моздока (Северная Осетия). Прибытие в место назначения ожидается в районе полудня 10 августа. Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО готовы оказать помощь республиканской клинической больнице скорой медпомощи во Владикавказе.

Колонна состоит из двух автомобилей: грузового КамАЗа сопровождения и газозарядной станции высокого давления УГЗС.М-К. Бойцы доставят в медучреждение одну тонну кислорода. Видео предоставлено Минобороны России.

Накануне во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы. Возобновление подачи необходимого газа в больнице ожидается 10–11 августа. Помощь уже оказала Кабардино-Балкария, прислав три тонны груза.

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владикавказ кислород юво
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