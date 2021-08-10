Диетолог Русакова объяснила опасность ежедневного употребления творога

Москва, 10 августа. Злоупотребление творогом может привести к проблемам со здоровьем. Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила, чем опасен этот продукт.

Человек, съедая ежедневно стандартную пачку творога, может столкнуться с появлением нарушений в работе почек, вплоть до почечной недостаточности. По словам специалиста, это связано с белком, содержащимся в твороге.

«Если ежедневно употреблять по 200 граммов творога, когда у человека есть какая-то предрасположенность к заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы, это может приводить к задержке жидкости и даже у некоторых людей может развиться почечная недостаточность», — рассказала Русакова в беседе с «Ридусом».

Диетолог отметила, что в легкой форме такая проблема обратима, но для организма это все равно будет большой нагрузкой. В связи с этим творог противопоказан людям с заболеваниями сердца, почек, а также беременным.

При этом творог рекомендовали включить в рацион после перенесенного коронавируса. Об этом рассказала врач-эндокринолог Юргита Вараева, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач Елена Соломатина, в свою очередь, посоветовала помимо творога больше налегать на яйца, сыр и нежирную рыбу. Такое питание после болезни поможет поддержать организм.