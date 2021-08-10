Сертификат ООН получила клинико-диагностическая лаборатория в Сургуте

Сургут, 10 августа. Клинико-диагностическая лаборатория Сургутской клинической психоневрологической больницы удостоилась официального сертификата ООН.

Эта клиника является официальным партнером Международной программы ООН по сотрудничеству и обмену опытом в сфере медицины, а также токсикологии и раннего выявления новых психоактивных веществ. Программа была разработана 1995 году в Австрии, передает Ugra-news.ru.

Совместные исследования, которые проводились на протяжении многих лет, демонстрируют высокое качество результатов, а также их надежность. Это вносит значительный вклад в работу по диагностике новых психоактивных веществ.

В крымскую клинику ранее приобрели инновационный лазер Fiberlase U3. Врачи смогут проводить операции на мировом уровне технологии.