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Новак поручил Минэнерго скорректировать механизм создания графика ремонтов НПЗ

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:27
Экономика
Новак поручил Минэнерго скорректировать механизм создания графика ремонтов НПЗ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 августа. Скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы поддержать баланс рынка летом, поручил Минэнерго вице-премьер РФ Александр Новак.

Зампредседателя кабмина провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По его словам, динамика розничных цен в отрасли остается в пределах инфляции. Ситуация с биржевыми ценами при этом все так же остается на особом контроле.

«Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется», — отметил Новак.

Вице-премьер отметил, что оказать содействие в стабилизации оптового рынка должны нефтяные компании. Он также обратил внимание, что кардинальные меры, например запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке.

СМИ ранее сообщили, что власти временно отказались от реализации идеи ограничения продажи топлива за границу.

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