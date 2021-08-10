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Анна Вяхирева осудила поведение норвежских гандболисток в полуфинале Олимпиады

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:15
Спорт
Анна Вяхирева осудила поведение норвежских гандболисток в полуфинале Олимпиады
Global Look Press  /  Daniel Stiller/Keystone Press Agency

Москва, 10 августа. Анна Вяхирева прокомментировала отказ тренера и гандболисток сборной Норвегии жать руки судьям после полуфинального матча Олимпиады в Токио.

Правый полусредний женской сборной России по гандболу Анна Вяхирева считает, что главный тренер норвежской олимпийской команды Торир Хергейрссон и несколько игроков проявили «элементарное неуважение» к сопернику после полуфинала ОИ-2020. О матче, завершившемся со счетом 27:26, она рассказала в интервью RT.

«Считаю, сборная России победила заслуженно. Мы сделали для этого все, а остальное — их дело. Если нравится проявлять недовольство — пожалуйста. Мы поставили их на место на двух Олимпиадах подряд — обыграем и на третьей», — подчеркнула Вяхирева.

Женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали летних Олимпийских игр в Токио, уступив в финале француженкам. Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком (MVP) турнира.

Ранее судья Марина Николаева оценила выступление гимнасток Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио. Сестры-близняшки заняли второе и четвертое места соответственно.

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россия норвегия олимпиада гандбол вяхирева
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