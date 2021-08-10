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Названа причина роста себестоимости водки в России
Экономика
Названа причина роста себестоимости водки в России
pixabay.com

Москва, 10 августа. В Российской Федерации начала увеличиваться себестоимость водки. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

Рост стоимости товаров сырьевых рынков с конца прошлого года отразился и на производстве водки, уверен эксперт. В 2021 году повышение себестоимости производства одной бутылки доходило до 3%, цитирует собеседника РБК.

«Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену, потому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене», — отметил Максудов.

По словам топ-менеджера, у «Татспиртпрома» получается нивелировать рост сырья и производственных материалов. Он добавил, что главной задачей на данный момент является сохранение потребителя.

Лидер организации «Трезвая Россия» Руслан Хамзаев указал на растущее потребление водки среди граждан. Употребление чистого спирта объемом более 5–6 литров в год способно привести к деградации личности, заявил собеседник ФАН.

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