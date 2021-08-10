Сотрудник салона связи во Владимире грубо нарушил закон и попал под статью

Владимир, 10 августа. Сотрудник салона связи во Владимире обвиняется в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, передает корреспондент ФАН.

Управление СК РФ по Владимирской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело в отношении жителя Владимирской области. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров с использованием служебного положения). Теперь следователи и сотрудники областного УФСБ расследуют дело совместно.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь директором одного из салонов популярного оператора сотовой связи, в феврале 2021 года получил детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях абонента и без согласия последнего передал его за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей неустановленному лицу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СК по региону Мария Серова.

Вину в совершенном преступлении мужчина уже признал и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается. Максимально он может получить до четырех лет колонии.

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