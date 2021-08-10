Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 10:59
10:58
Общество
Губернатор Петербурга заявил о расширении сети прививочных пунктов
10:56
Общество
Владимир Путин учредил награды для деятелей искусства
10:55
Политика
Актер Селин поддержал Буланову в борьбе за надбавки для пенсионеров
10:55
Армия
Российские военные в Таджикистане получили новое оружие на фоне эскалации в Афганистане
10:50
Происшествия
Мужчина угрожал устроить взрыв при ограблении банка в Артеме
10:49
Политика
Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
10:46
Происшествия
Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
10:45
Общество
Вишневый сок может улучшить качество сна
10:45
Россия
В Прикамье появится собственная «Цифровая долина», ФАН узнал подробности
10:42
Спорт
«Лейпциг» заинтересовался футболистом «Динамо» Захаряном
Все новости

Сотрудник салона связи во Владимире грубо нарушил закон и попал под статью
Общество
Сотрудник салона связи во Владимире грубо нарушил закон и попал под статью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владимир, 10 августа. Сотрудник салона связи во Владимире обвиняется в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, передает корреспондент ФАН.

Управление СК РФ по Владимирской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело в отношении жителя Владимирской области. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров с использованием служебного положения). Теперь следователи и сотрудники областного УФСБ расследуют дело совместно.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь директором одного из салонов популярного оператора сотовой связи, в феврале 2021 года получил детализированный отчет о входящих и исходящих соединениях абонента и без согласия последнего передал его за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей неустановленному лицу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СК по региону Мария Серова.

Вину в совершенном преступлении мужчина уже признал и раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается. Максимально он может получить до четырех лет колонии.

Ранее ФАН писал, что в Адыгее арестовали банду иностранцев, которых подозревают в разбойном нападении, в ходе которого погибли люди.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудник салона связи во Владимире грубо нарушил закон и попал под статью
владимир салон сотовой связи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru