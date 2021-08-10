Свалку близ озера в Кемеровской области ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Кемерово, 10 августа. Несанкционированную свалку на территории озера в деревне Апрелька Кемеровской области удалось ликвидировать после вмешательства Гурьевской межрайонной прокуратуры.

Специалисты провели проверку в связи с публикацией в Сети информации о несанкционированной свалке в деревне Апрелька. Выяснилось, что на территории водоема рядом с мусорными контейнерами складировали бытовой и строительный мусор.

Исполняющий обязанности прокурора потребовал устранить нарушения закона и ликвидировать свалку. Как сообщили Федеральному агентству новостей (ФАН), в настоящее время все выявленные нарушения устранены, а свалка ликвидирована.

После вмешательства прокуратуры также устранили свалку в Чечне. Отмечается, что эта свалка не числилась в реестре объектов размещения отходов.