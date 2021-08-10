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Ученые РАН разрабатывают стратегию развития регионов Центральной Сибири
Общество
Ученые РАН разрабатывают стратегию развития регионов Центральной Сибири
wikipedia.org  /  Sorovas / CC3

Новосибирск, 10 августа. Российские академики разрабатывают стратегию по развитию Центральной Сибири. В частности, планируется расширение Транссиба.

Специалисты Российской академии наук (РАН) ведут работы по созданию стратегии развития Центральной Сибири. Разработка ведется под эгидой Русского географического общества (РГО), сообщает издание «Алтайская правда».

Центральным элементом разрабатываемого проекта является «Транссиб 2.0». Он предполагает расширение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, планируется создание как минимум десяти особых экономических зон и формирование опорных агломераций.

Как сообщалось ранее, из федерального бюджета будут направлены дополнительные средства на возведение путепроводов через Транссиб в Перми. Тоннели пройдут в районе площади Гайдара и в створе продолжения улицы Дзержинского.

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проект развитие транссиб
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