Спецпредставитель США по Афганистану окажет давление на «Талибан» в Дохе

Кабул, 10 августа. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад окажет давление на «Талибан»1 (запрещен в РФ) на переговорах в Катаре с тем, чтобы остановить наступление террористической организации. Об этом объявил Государственный департамент Соединенных Штатов.

Отмечается, что во встречах с талибами примут участие представители иностранных правительств, которые «будут настаивать на сокращении насилия, прекращении огня и на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой». Речь идет об ООН, США и «большой тройке» — России, Китае и Пакистане.

Данная группа проводит регулярные консультации в рамках поддержки внутриафганских переговоров для того, чтобы помочь сторонам достичь политического урегулирования и постоянного прекращения огня.

Две новые встречи состоятся 10 и 11 августа. Сперва «расширенная тройка», включая ООН и США, проведет закрытую внутреннюю консультацию и только затем вступит в переговоры с представителями «Талибана» и официального Кабула. Целью обеих дискуссий обозначен «поиск возможных точек соприкосновения».

Apart from discussing the Afghan peace settlement in Doha on Aug. 11,Presidential Envoy for #Afghanistan Zamir Kabulov told a news conference in Moscow that he also expects to get to know the newly appointed Chinese Envoy for Afghanistan #China #AfPak https://t.co/leztq2mmuf