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Спецпредставитель США по Афганистану окажет давление на «Талибан» в Дохе
Ближний Восток
Спецпредставитель США по Афганистану окажет давление на «Талибан» в Дохе
wikipedia.org  /  World Economic Forum / CC BY-SA 2.0

Кабул, 10 августа. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад окажет давление на «Талибан»1 (запрещен в РФ) на переговорах в Катаре с тем, чтобы остановить наступление террористической организации. Об этом объявил Государственный департамент Соединенных Штатов.

«Посол Халилзад будет находиться в Дохе, чтобы помочь сформулировать совместный международный ответ на быстро ухудшающуюся ситуацию в Афганистане», — сообщило ведомство.

Отмечается, что во встречах с талибами примут участие представители иностранных правительств, которые «будут настаивать на сокращении насилия, прекращении огня и на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой». Речь идет об ООН, США и «большой тройке» — России, Китае и Пакистане.

Данная группа проводит регулярные консультации в рамках поддержки внутриафганских переговоров для того, чтобы помочь сторонам достичь политического урегулирования и постоянного прекращения огня.

Две новые встречи состоятся 10 и 11 августа. Сперва «расширенная тройка», включая ООН и США, проведет закрытую внутреннюю консультацию и только затем вступит в переговоры с представителями «Талибана» и официального Кабула. Целью обеих дискуссий обозначен «поиск возможных точек соприкосновения».

Заявление Госдепа сделано на фоне новых военных успехов «Талибана»: 9 августа движение захватило Айбак — административный центр провинции Саманган. Таким образом, талибы овладели шестой по счету региональной столицей.

Правительственная армия, в свою очередь, оставлена американцами на произвол судьбы. ВВС США наносят единичные удары с расположенных за пределами Афганистана аэродромов, и приказа по увеличению количества вылетов не поступает.

«Теперь это их страна, которую они должны защищать. Это их борьба. <…> Мы будем продолжать поддерживать их где и когда это возможно, понимая, что это не всегда будет осуществимо», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби на пресс-конференции.

Контр-адмирал отказался сообщить количество ежесуточных вылетов ВВС США, а также не смог ответить на вопрос о возможности американских авиаударов после окончательного вывода войск из республики.

Вооруженные силы Соединенных Штатов и стран-членов НАТО вступили на афганскую территорию в 2001 году. В мае 2021 года начался их вывод, который официально должен завершиться к 11 сентября.

На фоне этого процесса началось масштабное наступление талибов, которые уже полностью контролируют свыше половины афганских провинций. Правительственная армия до сих пор удерживает некоторые стратегически важные пункты благодаря силам специального назначения. Столкновения же «Талибана» и регулярных частей чаще всего заканчиваются поражением последних.

Ввиду неблагоприятных для Кабула военных тенденций из Афганистана бегут люди, оказывавшие помощь иностранным войскам в период их пребывания на территории республики. Альтернативой является гибель: в каждом захваченном населенном пункте талибы проводят чистки, ликвидируя тех, кто связан с правительством, армией или коллаборационизмом.

При этом президент США Джо Байден пообещал обеспечить военную помощь Афганистану с 2022 года. Она должна включить в себя консультации, финансовые вливания и материально-техническую поддержку военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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