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В Британии рассказали о попытке сохранить военный контингент в Афганистане

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:04
Политика
В Британии рассказали о попытке сохранить военный контингент в Афганистане
Global Look Press  /  Ahmad Massoud / Xinhua

Лондон, 10 августа. Британия хотела сформировать коалицию НАТО для сохранения военного присутствия в Афганистане, заявил глава британского минобороны Бен Уоллес.

Газета Daily Mail пишет, что страны НАТО не были заинтересованы в сохранении военного контингента в Афганистане после того, как США заявили о выводе своих войск. По словам Уоллеса, американцы должны были быть координирующей страной. При этом Лондон также рассматривал возможность одностороннего присутствия на афганской территории.

Глава британского оборонного ведомства заявил, что вывод сил НАТО продемонстрировал краткосрочность стратегий государств Запада.

Ранее сообщалось, что США начали вывод войск из Ирака. Первые подразделения уже переброшены в Кувейт, отправка остальных должна завершиться к концу 2021 года.

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афганистан военные британия
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