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Жительница Китая назвала русское умение, которое приводит в восторг местных
Общество
Жительница Китая назвала русское умение, которое приводит в восторг местных
Федеральное агентство новостей

Пекин, 10 августа. Россиянка Анна Кузина, переехавшая в Китай, рассказала о жизни за границей и назвала умение, которым восхищаются жители азиатской страны.

Впервые девушка попала в Китай, когда проходила стажировку во время учебы в вузе. Она влюбилась в эту страну и ее жителей, поэтому решила переехать туда во что бы то ни стало. Кузина долго готовилась и ей удалось стать чемпионкой мира по китайскому языку, что дало возможность бесплатно обучаться в любом университете страны. После окончания учебы девушка осталась работать в Китае, пишет Лента.ру.

Кузина рассказала, что у жителей Китая есть множество стереотипов о русских. Их больше всего восхищает умение россиян пить.

«В Китае умение пить вызывает именно восхищение. Они считают, что русские — очень сильный народ, волевой, боевой. Скажут, как отрежут, еще и выпить умеют. Для них это проявление силы, мощи», — сообщила девушка.

Однако ее удивило, что в этой стране любят петь в караоке популярные русские песни «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Она отметила, что долго не могла привыкнуть к тому, что китайцы любят фотографироваться с иностранцами и даже их детьми. Однако добавила, что они делают это из добрых побуждений.

Американский блогер ранее поделился рейтингом любимых русских дачных блюд. Особенно он выделил те, что приготовлены на открытом огне.

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