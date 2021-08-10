Правоохранители задержали депутата камчатского ЗакСа Редькина по делу об убийстве

Петропавловск-Камчатский, 10 августа. Сотрудники правоохранительных органов Камчатского края задержали депутата регионального законодательного собрания Игоря Редькина.

Сообщается, что депутат ЗакСа был задержан в рамках уголовного дела об убийстве. Редькин направил письменное признание в Следственный комитет РФ.

Ранее стало известно, что сын погибшего при крушении Ан-26 бортмеханика Рюстема Завгарова Максим вернулся из Москвы на Камчатку. Трагедия произошла в районе поселка Палана, самолет разбился о скалу.