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Правоохранители задержали депутата камчатского ЗакСа Редькина по делу об убийстве

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:07
Происшествия
Правоохранители задержали депутата камчатского ЗакСа Редькина по делу об убийстве
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Петропавловск-Камчатский, 10 августа. Сотрудники правоохранительных органов Камчатского края задержали депутата регионального законодательного собрания Игоря Редькина.

Сообщается, что депутат ЗакСа был задержан в рамках уголовного дела об убийстве. Редькин направил письменное признание в Следственный комитет РФ.

Ранее стало известно, что сын погибшего при крушении Ан-26 бортмеханика Рюстема Завгарова Максим вернулся из Москвы на Камчатку. Трагедия произошла в районе поселка Палана, самолет разбился о скалу.

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правоохранители камчатский край редькин
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