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Эксперт по фитнесу перечислил пять эффективных способов сжигания жира при ходьбе

  /   Обновлено: 10 августа 2021 09:58
Общество
Эксперт по фитнесу перечислил пять эффективных способов сжигания жира при ходьбе
pixabay.com

Москва, 10 августа. Ходьба может стать эффективным способом для похудения. Эксперт по фитнесу Джоанна Дасе рассказала, как правильно сжигать жир во время этого упражнения.

В первую очередь специалист посоветовала во время ходьбы задействовать мышцы живота, а руки держать в постоянном движении. Еще одной эффективной техникой оказался выбор холмистого маршрута, за счет которого можно повысить сопротивляемость организма.

Кроме того, рекомендуется использовать лестницы. Таким образом удастся практически удвоить количество сжигаемых калорий. Во время ходьбы также важно поддерживать осанку и не сутулиться. Наряду с этим не стоит забывать о руках: для дополнительной нагрузки их следует согнуть в локтях на 90 градусов и раскачивать на ходу.

При этом ходьба может быть полезна не только для фигуры, но и для головного мозга. Физическая активность положительно сказывается на здоровье этого органа и всего организма в целом.

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похудение жир ходьба
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