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Стало известно, чем заразились дети в саратовском детском лагере
Происшествия
Стало известно, чем заразились дети в саратовском детском лагере
kantiana.ru  / 

Саратов, 10 августа. Региональный Роспотребнадзор завершил проверку в детском лагере «Лесная республика». Проверяющие были отправлены в детское учреждение после того, как несколько подростков пожаловались врачу на плохое самочувствие. 

Как выяснилось, у детей была выявлена острая кишечная инфекция, вызванная норовирусом. Данный вирус чаще всего передается через зараженную еду или воду. 

«Раз не указаны виновные, значит, расследование еще продолжается. Норовирус — штука достаточно неприятная, но в целом не очень опасная. Как правило, заболевшие лечатся дома, госпитализация им не нужна», — рассказала корреспонденту ФАН врач-вирусолог Александра Ратанова. 

Ранее саратовский министр здравоохранения пообещал лично звонить отказавшимся от вакцинации против COVID-19. Особенное внимание функционер потребовал уделить людям пенсионного возраста. 

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саратов детский лагерь норовирус
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