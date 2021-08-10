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Юный педофил из Волгограда отправится в тюрьму на 20 лет за совращение школьниц
Происшествия
Юный педофил из Волгограда отправится в тюрьму на 20 лет за совращение школьниц
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Волгоград, 10 августа. За многолетние развращения и насилие несовершеннолетних сексуально озабоченный 19-летний житель Волгограда ближайшие 20 лет проведет за решеткой. В период с 2018 по 2020 год жертвами педофила стали семь девочек, возраст которых от 11 до 17 лет.

По данным следствия, преступную деятельность юноша начал до достижения им 18-летнего возраста. При помощи соцсетей обвиняемый знакомился со школьницами и добивался доверительных отношений. Постепенно тематика переписок становилась все интимнее, и юноша начинал выманивать у девушек откровенные фотографии. Далее путем шантажа и запугивания педофил требовал новых снимков в обмен на молчание.

Со временем некоторые из полученных фотографий интимного содержания волгоградец принялся распространять в соцсетях. Также для получения новых снимков им был взломан аккаунт одной из подруг 17-летней знакомой. Откровенные изображения также были опубликованы в интернете.

Юный педофил из Волгограда отправится в тюрьму на 20 лет за совращение школьниц
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Летом 2020 года горожанин дважды угрозами заставил 16-летнюю школьницу приехать к нему домой, где происходило изнасилование. В случае сопротивления преступник обещал отправить интимные снимки девушки родителям и друзьям. По завершении растления у несовершеннолетней также были похищены все золотые украшения.

После описанного инцидента школьница набралась смелости и рассказала матери о произошедшем. В ходе задержания у обвиняемого был изъят мобильный телефон, исследование которого и раскрыло большую часть незаконных действий подростка. 

В настоящее время педофил находится под стражей. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, связанных с надругательствами над детьми путем их запугивания и шантажа. 19-летнему юноше грозит до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане осужденный за убийство мужчина едва не задушил 16-летнюю школьницу за отказ познакомиться. Девушка была спасена друзьями, которые услышали на улице крики о помощи.

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