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Российский инфекционист дал рекомендации по профилактике постковидного синдрома
Общество
Российский инфекционист дал рекомендации по профилактике постковидного синдрома
pixabay.com

Москва, 10 августа. Пациенты, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с постковидным синдромом. Профилактике этого состояния может поспособствовать прививка от COVID-19.

Эффективным способом профилактики постковидного синдрома является вакцинация. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала пресс-служба Видновской РКБ со ссылкой на рекомендации врача-инфекциониста Светланы Малиновской.

По словам медицинского специалиста, осложнения от COVID-19 могут проявляться по-разному. В частности, пациенты могут столкнуться с нарушениями сна, повышенной утомляемостью и слабостью, а также общим снижением работоспособности. Кроме того, могут развиться предшествующие болезни, например сахарный диабет.

В России процедура вакцинации проводится бесплатно. Медики применяют безопасные и эффективные препараты, зарегистрированные Министерством здравоохранения РФ. Как сообщалось ранее, в Абхазию была доставлена российская вакцина «Спутник Лайт». Отмечается, что препарат эффективен в комбинации с вакцинами иностранного производства, передает издание «Ридус».

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