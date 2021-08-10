«Этот день в истории». Что произошло 10 августа, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

125 лет дизельному топливу на арахисовом масле. 10 августа немецкий инженер Рудольф Дизель впервые запустил экологически чистый двигатель.

Сегодня празднуем день основания третьего по величине города США — Чикаго. Небольшая деревушка с населением в 200 человек переросла в город за несколько лет.

10 августа 36 лет назад Майкл Джексон выкупил все права на песни группы The Beatles. За каталог выложил целое состояние. Сколько он заплатил, и к кому перешли права после — узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».