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Лента
10 августа 10:57
10:56
Общество
Владимир Путин учредил награды для деятелей искусства
10:55
Политика
Актер Селин поддержал Буланову в борьбе за надбавки для пенсионеров
10:55
Армия
Российские военные в Таджикистане получили новое оружие на фоне эскалации в Афганистане
10:50
Происшествия
Мужчина угрожал устроить взрыв при ограблении банка в Артеме
10:49
Политика
Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила о взломе страницы в Facebook после поста о России
10:46
Происшествия
Прокуратура проверила готовность жилых домов для льготников в Кемеровской области
10:45
Общество
Вишневый сок может улучшить качество сна
10:45
Россия
В Прикамье появится собственная «Цифровая долина», ФАН узнал подробности
10:42
Спорт
«Лейпциг» заинтересовался футболистом «Динамо» Захаряном
10:41
Общество
«Он не монстр»: Чурикова заступилась за Меньшикова после скандала в театре
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«Этот день в истории». Что произошло 10 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 10 августа, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски программы «Этот день в истории» рассказывают о самых интересных и необычных событиях, явлениях, людях.

125 лет дизельному топливу на арахисовом масле. 10 августа немецкий инженер Рудольф Дизель впервые запустил экологически чистый двигатель.

Сегодня празднуем день основания третьего по величине города США — Чикаго. Небольшая деревушка с населением в 200 человек переросла в город за несколько лет.

10 августа 36 лет назад Майкл Джексон выкупил все права на песни группы The Beatles. За каталог выложил целое состояние. Сколько он заплатил, и к кому перешли права после — узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

 

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этот день в истории
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